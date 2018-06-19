Високий рівень пожежної небезпеки в Україні очікується до 22 червня

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 19-22 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, 19-22 червня у південній, східній частині, Кіровоградській та Дніпропетровській областях, 21-22 червня і у Сумській та Полтавській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 19 червня 2018 року, на заході та місцями на півночі України пройдуть дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +34.