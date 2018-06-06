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Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

НовостиОбщество    06.06.2018 - 14:37
Иллюстративное фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)
Иллюстративное фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)

Высокий уровень пожарной опасности сохранится 7-8 июня

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 7-8 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 7-8 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатской и Львовской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень
пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 8 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

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Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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