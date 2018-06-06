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Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 14:37
Ілюстративне фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)
Ілюстративне фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)

Високий рівень пожежної небезпеки утримається 7-8 червня

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 7-8 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру,  7-8 червня в Україні, крім більшості районів Закарпатської та Львівської областей, переважатиме надзвичайний рівень
пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві до 8 червня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах.

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Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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