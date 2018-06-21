В Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Киеве сегодня, 21 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с жаркой погодой, 21 июня в Киеве и Киевской области установлен высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупреждают о резкое изменение погодных условий в Украине завтра, 22 июня 2018 года.

"22 июня в Киеве днем грозы, шквалы 17-22 м/сек. 22 июня в Киевской области днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град", - сообщали в ГСЧС.