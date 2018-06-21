У Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки

Синоптики попереджають високий рівень пожежної небезпеки у Києві сьогодні, 21 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У зв`язку зі спекотною погодою, 21 червня у Києві та Київській області встановлено високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні завтра, 22 червня 2018 року.

"22 червня у Києві вдень грози, шквали 17-22 м/с. 22 червня у Київській області вдень грози, місцями шквали 17-22 м/с, в окремих районах сильні зливи, град", - повідомляли у ДСНС.