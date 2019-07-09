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Синоптики попереджають про погіршення погоди

Новини » Суспільство    09.07.2019 - 08:46
Синоптики попереджають про погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень у західних та місцями в північних областях грози

Погода в Україні сьогодні, 9 липня, погіршиться у східних областях країни та Приазов'ї. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру,  сьогодні вночі у східних областях країни та Приазов'ї, вдень у західних та місцями в північних областях грози.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що на заході та півночі країни сьогодні будуть дощі та грози. Натомість у центрі та на сході - сонячно. Температура повітря вдень на заході складе +19+25, а вночі очікується +9+11.

РБК-Україна писало і прогноз синоптика Наталки Діденко. Сьогодні, за її данними, температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +19+24 градусів, на заході - від +18 до +20 градусів, у південній частині та на південному сході буде тепліше, 25+28 градусів. Вона також зазначила, що в середині тижня вночі очікується від +8 до +13 градусів.

За даними Гідрометцентру, у Києві сьогодні можуть бути дощі та грози. Натомість, ранок сонячний. Діденко також зазначала, що у столиці буде можливий дощ.

"У Києві у вівторок пробігатимуть хмарки, в окремих районах можливий дощ, температура повітря вночі +10+13 градусів, вдень близько +20 градусів", - повідомила вона.

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