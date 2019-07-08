Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине 8 июля ухудшится в центральной и восточной части страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, сегодня местами грозы, днем в центральных, южных и большинстве восточных областей местами значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности).

Как отмечали синоптики, 8 июля почти во всех областях будет похолодание, ожидаются грозы, температура днем до +29. Осадки обойдут только Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области.

Напомним, на выходные по территории Украины были дожди. На западе и севере страны были кратковременные дожди с грозами, а вечером и в центральных регионах. Вместе с тем, в Украине удерживался чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Сумской области и в Карпатах была самая низкая температура воздуха - от +20 до +24 градусов.

Синоптики отмечали, что средняя месячная температура июля в Украине составит 20-24,5 градусов тепла, что на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений.