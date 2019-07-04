Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине сегодня, 4 июля, ухудшится в южной части. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, сегодня на юге страны будут местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

Синоптики сообщали, что сегодня в Украине почти по всей территории будет солнечно, без осадков. Температура воздуха днем составит +23+26. Только на юге Украины температура воздуха поднимется до +29. По данным Гидрометцентра, сегодня дожди будут в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине сегодня ночью температура опуститься до +7. Она добавила, что в Киеве в четверг без существенных осадков, только в отдельных районах может увеличиться облачность и влажность. В течение дня в столице ожидается +20 +23 градуса.

"Такой синоптический рахат-лукум в Украине продлится до конца недели. В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана, 7 июля, 8 июля. Когда и где - в следующих прогнозах", - добавила синоптик.