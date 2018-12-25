Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні до 27 грудня прогнозуються хуртовини

В Україні сьогодні, 25 грудня, очікуються снігопади, місцями хуртовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні в цілому по країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25-28 м/с. Також очікуються хуртовини, на дорогах місцями ожеледиця.

Сильний сніг прогнозується в Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. В Києві 25 грудня помірний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Приріст снігового покриву складе 5-10 см.

У Київській області 25 грудня сніг (місцями сильний), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.

26-27 грудня на більшій частині України також очікуються снігопади, місцями пориви вітру 15-20 м/с, температура у середу вночі до -10, вдень до -6. Вдень на півдні та заході прогнозується підвищення денної температури повітря до +3.

У ДСНС попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до часткового порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, а також ускладнювати роботу органів комунального господарства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні знеструмила понад сотню населених пунктів. Найбільше постраждали Дніпропетровська та Кіровоградська області.