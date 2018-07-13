Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Дожди и грозы ожидаются во всех областях, кроме востока и юга страны

В Украине 13 июля ожидаются дожди с грозами и сильный ветер до 20 м/с. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что днем 13 июля в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, ожидаются грозы, а в северных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области до конца суток 13 июля ожидаются грозы, местами шквалы 15-18 м/с.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, 13-15 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Также в течение 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 июля 2018 года почти во всех областях Украины ожидаются дожди, без осадков только на востоке и местами на юге, температура воздуха поднимется до +33.