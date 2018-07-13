Погода на сегодня: в Украине преимущественно дожди, температура до +33

В Киеве днем от +25 до +27

Погода на сегодня: 13 июля 2018 года почти во всех областях Украины ожидаются дожди, без осадков только на востоке и местами на юге, температура воздуха поднимется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +23 до +27. На севере также пройдут грозовые дожди, днем от +25 до +29, в от +25 до +32. На востоке без осадков, дневная температура от +30 до +33. На юге дожди пройдут только в Одесской и Николаевской областях, днем от +31 до +33, в Крыму до +33.

Фото: погода на 13 июля

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем ожидаются дожди с грозами, температура днем от +25 до +27, ночью от +17 до +19. Ветер западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области