Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Дощі та грози очікуються у всіх областях, крім сходу і півдня країни

В Україні 13 липня очікуються дощі з грозами і сильний вітер до 20 м/с. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вдень 13 липня в Україні, крім східних і більшості південних областей, очікуються грози, а в північних і центральних областях місцями шквали 15-20 м/с.

У Києві та Київській області до кінця доби 13 липня очікуються грози, місцями шквали 15-18 м/с.

Крім того, за даними Гідрометцентру, 13-15 липня у південних, східних, Дніпропетровській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Сумській областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Також протягом 13 липня на ріках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 0,8 м. В місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого і схилового стоку, в горах існує загроза утворення окремих селів, що може мати небезпечні наслідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 липня 2018 року майже у всіх областях України очікуються дощі, без опадів, лише на сході та місцями на півдні, температура повітря підніметься до +33.