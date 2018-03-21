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Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 09:08
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)

Вранці у більшості областей очікується сніг та хуртовини

В Україні сьогодні, 21 березня, у більшості областей очікується сніг та хуртовини. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 21 березня вранці в більшості областей України очікується сніг та хуртовини. В Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях сильний сніг, вдень місцями невеликий сніг.

"На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви до 15-20 м/с, вночі на Приазов'ї місцями 25-28 м/с", - зазначили в ДСНС.

Також повідомляється, що вночі в цілому по країні очікується від -4 до -9, в Карпатах від -11 до -16, у Криму та Приазов'ї близько 0, вдень від -3 до+2.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з негодою в Україні знеструмленими залишаються 18 населених пунктів. Крім того, за даними ДСНС, рух автомобільного транспорту на дорогах забезпечено, аеропорти і морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

 

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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики
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