Непогода в Украине: обесточенными остаются 18 населенных пунктов

В результате непогоды в Украине по состоянию на утро 21 марта обесточенными остаются 18 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по состоянию на 07:00 остаются обесточенными 18 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Николаевская - 11 и Донецкая - 7. Также сообщается, что движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено, а подразделения ГСЧС за сутки отбуксировали 169 автомобилей. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение. В частности, ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег и метели. В южных, центральных и восточных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, на Приазовье местами 25-28 м/с. На дорогах Украины гололедица.