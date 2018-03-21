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Непогода в Украине: обесточенными остаются 18 населенных пунктов

НовостиОбщество    21.03.2018 - 08:20
Фото: непогода в Украине (РБК-Украина)
Фото: непогода в Украине (РБК-Украина)

Непогода в Украине обесточила населенные пункты в двух областях

В результате непогоды в Украине по состоянию на утро 21 марта обесточенными остаются 18 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.  

Сообщается, что по состоянию на 07:00 остаются обесточенными 18 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Николаевская - 11 и Донецкая - 7. Также сообщается, что движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено, а подразделения ГСЧС за сутки отбуксировали 169 автомобилей. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение. В частности, ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег и метели. В южных, центральных и восточных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, на Приазовье местами 25-28 м/с. На дорогах Украины гололедица.

 

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Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, ГСЧС, обесточен
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