Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Непогода в Украине сегодня, 19 марта 2018 года, будет сопровождаться снегопадами и метелями в центральных и южных областях. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что 19 марта в Украине ожидаются снегопады, метели, на дорогах гололедица. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях прогнозируется сильный снег, снежные заносы. В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.

В ГСЧС подчеркивают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта в центральных областях и Прикарпатье, а также усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о гололедице в Киеве. В связи с этим в КГГА водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, включить габаритные огни или противотуманные фонари, воздержаться от резких маневров, а также не использовать летние шины.