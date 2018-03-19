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Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

НовостиОбщество    19.03.2018 - 08:56
Фото: гололедица в Киеве (УНИАН)
Фото: гололедица в Киеве (УНИАН)

В Киеве днем без существенных осадков

В Киеве сегодня, 19 марта 2018 года, ожидается гололедица на дорогах, днем без существенных осадков. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

"Сегодня, 19 марта, в Киеве днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. По прогнозам синоптиков, в первый день недели будет также облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура 5-7 градусов мороза", - говорится в сообщении.

В связи с этим в КГГА водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, включить габаритные огни или противотуманные фонари, воздержаться от резких маневров, а также не использовать летние шины. Пешеходам рекомендуют быть внимательными на тротуарах, ходить не спеша, а при переходе через дорогу учитывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с непогодой в Украине обесточенными остаются почти 130 населенных пунктов.  

 

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Непогода в Украине: синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Темы: Непогода в Украине    Теги: КГГА, Киев, гололедица
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