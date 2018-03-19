Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Негода в Україні сьогодні, 19 березня 2018 року, буде супроводжуватися снігопадами і завірюхами в центральних і південних областях. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Повідомляється, що 19 березня в Україні очікуються снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця. У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях прогнозується сильний сніг, снігові замети. В Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, на півдні і сході країни пориви вітру 15-20 м/с.

У ДСНС підкреслюють, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту в центральних областях і Прикарпатті, а також ускладнити роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про ожеледицю в Києві. У зв'язку з цим у КМДА водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму та дистанції на дорозі, включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі, утриматися від різких маневрів, а також не використовувати літні шини.