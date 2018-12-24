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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Новости » Общество    24.12.2018 - 10:38
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ухудшение погоды ожидается завтра, 25 декабря

Во вторник, 25 декабря, в некоторых регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидается сильный снег и метели, в Приазовье и на востоке сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега и гололед.

Отмечается, порывы ветра в областях будут достигать 15-20 м/с, в Приазовье местам 25 м/с.

"Температура ночью 4-9 мороза, днем 1-6 мороза, в Приазовье и восточных областях на протяжении суток около 0", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о опасности схождения лавин 23 и 24 декабря в западных регионах Украины. Из-за метелей и снегопадов схождения лавин возможны в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Погода на сегодня: в Украине, кроме востока, дожди с мокрым снегом, днем до +6
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