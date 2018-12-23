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Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 11:28
Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Очікується 3 рівень лавинної небезпеки

У західних регіонах України через хуртовини та снігопади 23 та 24 грудня можливі сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, сходження лавин можливі у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

"У зв'язку з хуртовинами та снiгопадами, 23 та 24 грудня у високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що за даними синоптиків, сьогодні, 22 грудня, на всій території України очікуються дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від +1 до +8.

На заході очікуються дощі з мокрим снігом, в день температура прогріється до +4. У північних областях температура вдень від 0 до +3, вночі до +3. В центрі дощі, в день від -1 до +3, вночі від -1 до -3. На сході температура коливатиметься від 0 до +5. На півдні дощі з мокрим снігом, від 0 до +7. У Криму від +3 до +8.

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