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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

Новини » Суспільство    24.12.2018 - 10:38
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погіршення погоди очікується завтра, 25 грудня

У вівторок, 25 грудня, в деяких регіонах України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях очікується сильний сніг та хуртовини, у Приазов'ї та на сході сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь.

Зазначається, у пориви вітру у областях досягатимуть 15-20 м/с, в Приазов'ї місцям 25 м/с.

"Температура вночі 4-9 морозу, вдень 1-6 морозу, в Приазов'ї та східних областях протягом доби близько 0", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про небезпеку сходження лавин 23 та 24 грудня у західних регіонах України. Через хуртовини та снігопади сходження лавин можливі у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Погода на сьогодні: в Україні, крім сходу, дощі з мокрим снігом, вдень до +6
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