Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

6 грудня на дорогах будуть складні відкладення ожеледі та паморозі

В Україні 6 грудня очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що за даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 6 грудня у східних, центральних та південних областях очікується туман, видимість 200-500 м. Крім того, місцями слід очікувати складні відкладення ожеледі та паморозі.

В Донецькій області синоптики прогнозують подекуди сильні відкладення ожеледі та паморозі. На дорогах місцями ожеледиця.

Нагадаємо, у Києві завтра, 6 грудня 2018 року, очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. У столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3 градуси морозу, вдень близько 0 градусів.

Як писав Styler, в Україні у четвер, 6 грудня, прогнозується похолодання і опади у вигляді снігу, які пройдуть у східних областях. Так, у західних областях, температура повітря у нічний час в середньому складе до -13 градусів, а вдень - до +1 градуса. На Півночі вночі стовпчик термометра не опускатиметься нижче покажчика до -3 градуси, а вдень буде до +1 градуса. У східних областях випаде сніг. Температура вночі до -4 градусів, а вдень до +1 градуса.