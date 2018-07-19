Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 19 июля

Новости Общество 19.07.2018 - 11:37
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине ожидаются грозы и шквалы

В Украине сегодня, 19 июля 2018 года, ожидаются грозы, местами шквалы. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации отечественных синоптиков 19 июля грозы, а местами и шквалы в 15-20 м/с ожидаются на востоке в Украине, а также в южных областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня будет теплая и дождливая погода. Столбики термометров днем максимально будут подниматься до +31 градуса.

В частности, в западных областях, на севере, востоке и в центре сегодня ожидается до +27, на юге сегодня будет еще теплее - до +31, а в Крыму - до +28.

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Теги:  Гидрометцентр,  ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС