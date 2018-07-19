Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 19 июля

В Украине ожидаются грозы и шквалы

В Украине сегодня, 19 июля 2018 года, ожидаются грозы, местами шквалы. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации отечественных синоптиков 19 июля грозы, а местами и шквалы в 15-20 м/с ожидаются на востоке в Украине, а также в южных областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня будет теплая и дождливая погода. Столбики термометров днем максимально будут подниматься до +31 градуса.

В частности, в западных областях, на севере, востоке и в центре сегодня ожидается до +27, на юге сегодня будет еще теплее - до +31, а в Крыму - до +28.