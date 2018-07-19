Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +31

В Киеве ожидается дождь, возможно, гроза, днем от +24 до +26

Погода на сегодня: 19 июля 2018 года на всей территории Украины ожидаются дожди, возможны грозы, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +23 до +27. На севере также пройдут грозовые дожди, днем от +23 до +27, в центральной части дожди, местами грозы, от +25 до +27. На востоке грозы, дневная температура от +25 до +27. На юге без осадков, днем от +26 до +31, в Крыму ожидаются дожди с грозами, температура поднимется до +28.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем ожидаются дожди, возможны грозы, температура днем от +24 до +26, ночью от +16 до +18.