Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

До конца суток в Украине ожидаются грозы, местами шквалы

До конца суток 18 июля 2018 года, в большинстве областей Украине ожидаются грозы, местами шквалы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, синоптики предупреждают, что сегодня по Украине ожидаются грозы, а на юге и в центре Украины местами ожидаются шквалы до 15-20 м/с.

"До конца суток 18 июля в Украине, кроме Ровенской, Житомирской и Черниговской областей, грозы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за сильных дождей на западе Украины ожидается подъем воды в реках выше установленного уровня.

Отметим, украинские синоптики прогнозировали на сегодня теплую погоду с дождями и грозами. В частности, на западе до +25, на севере - до +26, в центре - до +27, а на востоке - до +26, на юге теплее всего, - до +29.