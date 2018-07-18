Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

До кінця доби в Україні очікуються грози, місцями шквали

До кінця доби, 18 липня 2018 року, в більшості областей Україні очікуються грози, місцями шквали. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, синоптики попереджають, що сьогодні по Україні очікуються грози, а на півдні та центрі України місцями очікуються шквали до 15-20 м/с.

"До кінця доби 18 липня в Україні, крім Рівненської, Житомирської та Чернігівської областей, грози", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через сильні дощі на заході України очікується підйом води в річках вище встановленого рівня.

Відзначимо, українські синоптики прогнозували на сьогодні теплу погоду з дощами і грозами. Зокрема, на заході до +25, на півночі - до +26, у центрі - до +27, а на сході - до +26, на півдні найтепліше, - до +29.