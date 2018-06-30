Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 30 июня

Сегодня в Украине ожидаются грозы, местами град и шквалы

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине сегодня, 30 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня в Украине ожидаются грозы, местами град и шквалы.

"30 июня местами грозы, в южных, центральных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных областях местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточены 384 населенных пункта в 10 областях. Больше всего населенных пунктов обесточены в Днепропетровской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.