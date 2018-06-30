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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні 30 червня

НовиниСуспільство    30.06.2018 - 09:09
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Сьогодні в Україні очікуються грози, місцями град та шквали

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні сьогодні, 30 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні в Україні очікуються грози, місцями град та шквали.

"30 червня місцями грози, у південних, центральних та східних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, у західних та північних областях місцями сильні дощі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні знеструмлено 384 населені пункти у 10 областях. Найбільше населених пунктів знеструмлено у Дніпропетровській області. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Теги публікації: ДСНС, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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