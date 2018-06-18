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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 09:56
Фото: иллюстративное фото (twitter.com/kmda_official)
Фото: иллюстративное фото (twitter.com/kmda_official)

В ряде областей сегодня ожидаются грозы

На западе, в центре и местами на севере Украины сегодня ожидаются грозы. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 18 июня в западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами в Киевской и Черниговской областях ожидаются грозы.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в некоторых областях Украины.  

"В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении ГСЧС.

 

Погода на сегодня: на западе Украины дожди, температура до +31
Теги публикации: ГСЧС, гроза, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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