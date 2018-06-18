Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

В ряде областей сегодня ожидаются грозы

На западе, в центре и местами на севере Украины сегодня ожидаются грозы. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 18 июня в западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами в Киевской и Черниговской областях ожидаются грозы.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в некоторых областях Украины.

"В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении ГСЧС.