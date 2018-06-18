Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

У ряді областей сьогодні очікуються грози
На заході, в центрі та місцями на півночі України сьогодні очікуються грози. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 18 червня у західних, Вінницькій, Житомирській, вночі місцями в Київській і Чернігівській областях очікуються грози.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у деяких областях України.
"У південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні ДСНС.