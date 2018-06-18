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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 09:56
Фото: ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)
Фото: ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)

У ряді областей сьогодні очікуються грози

На заході, в центрі та місцями на півночі України сьогодні очікуються грози. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 18 червня у західних, Вінницькій, Житомирській, вночі місцями в Київській і Чернігівській областях очікуються грози.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у деяких областях України.

"У південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні ДСНС.

 

Погода на сьогодні: на заході України дощі, температура до +31
Теги публікації: ДСНС, гроза, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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