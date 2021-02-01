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Синоптики предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах

Автор: Андрей Козловский

В понедельник, 1 февраля, в Карпатах существует угроза схождения лавин. Такие данные привел Украинский гидрометцентр.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, сегодня значительная снеголавинная опасность третьего уровня удержится на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей из-за снегопадов и метели в этих регионах. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Напомним, 1 февраля погода в Украине будет неоднородной. Днем местами снегопады и минусовая температура, но на юге и Левобережной части тепло и дожди.

Также РБК-Украина писало, что погода в начале февраля ожидается с морозами и снегом ночью, а днем местами до +14 уже в начале месяца. Теплее всего будет на юге и западе страны. Такая погода сохранится как минимум до середины недели.

Кроме того, из-за нового снежного циклона в Украине 1 февраля без света могут остаться отдельные населенные пункты.

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