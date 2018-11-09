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Синоптики предупреждают о тумане в Украине

Новости » Общество    09.11.2018 - 15:15
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость на дорогах из-за тумана ожидается 200-500 м

В Украине завтра, 10 ноября 2018 года, в Украине ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, туман завтра ожидается на большей части территории Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 10 ноября ночью и утром на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине на выходных, 10 и 11 ноября, осадков не ожидается, будут туманы. Также в воскресенье ожидается усиление ветра. В Киеве 10-11 ноября осадков не будет, ожидается сильный ветер.

Отметим, сегодня, 9 ноября 2018 года, в Украине осадков не ожидается, температура воздуха днем от +7 до +13. В столице Украины 9 ноября без осадков, днем от +7 до +9, ночью от -1 до +1. Ветер южный, 3-8 м/с.

Добавим, также сообщалось, что в Украине из-за глобального изменения климата уже в нынешнем веке исчезнет привычная нам холодная, суровая, "настоящая" зима с сильными морозами.

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