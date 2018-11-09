Синоптики попереджають про туман в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видимість на дорогах через туман очікується 200-500 м

В Україні завтра, 10 листопада 2018 року, в Україні очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, туман завтра очікується на більшій частині території України.

"За даними Укргідрометцентру, 10 листопада вночі та вранці на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні на вихідних, 10 і 11 листопада, опадів не очікується, будуть тумани. Також у неділю очікується посилення вітру. У Києві 10-11 листопада опадів не буде, очікується сильний вітер.

Зазначимо, сьогодні, 9 листопада 2018 року, в Україні опадів не очікується, температура повітря вдень від +7 до +13. У столиці України 9 листопада без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1. Вітер південний, 3-8 м/с.

Додамо, також повідомлялося, що в Україні через глобальну зміну клімату вже в нинішньому столітті зникне звична нам холодна, сувора, "справжня" зима із сильними морозами.