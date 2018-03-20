Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Синоптики предупреждают о снегопаде в Украине 21 марта

НовостиОбщество    20.03.2018 - 14:11
Фото: непогода в Украине (РБК-Украина)
Фото: непогода в Украине (РБК-Украина)

На дорогах страны ожидается гололедица

Синоптики предупреждают о сильном снеге и ветре в Украине завтра, 21 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"21 марта ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сильный снег, метели, в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, на Приазовье местами 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по информации синоптиков, до конца суток 20 марта сильный снег ожидается в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, а в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ожидается гололед.

По прогнозам синоптиков, на дорогах страны ожидается гололедица.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о гололеде на дорогах Киева 20 марта 2018 года.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Непогода в Украине: в ГСЧС рассказали о ситуации в стране Непогода в Киеве: коммунальные службы находятся в состоянии повышенной готовности
Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, снег, ГСЧС
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top