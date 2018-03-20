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Синоптики попереджають про снігопад в Україні 21 березня

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 14:11
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)

На дорогах країни очікується ожеледиця

Синоптики попереджають про сильний сніг та вітер в Україні завтра, 21 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"21 березня вночі та вранці на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Харківщині та Сумщині сильний сніг, хуртовини, у південних, центральних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, на Приазов' ї місцями 25-28 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за інформацією синоптиків, до кінця доби 20 березня сильний сніг очікується у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях, а у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях очікується ожеледь.

За прогнозами синоптиків, на дорогах країни очікується ожеледиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва 20 березня 2018 року. 

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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, снег, ДСНС
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