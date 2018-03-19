Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 16:14
Фото: ожеледиця у Києві (УНІАН)
Фото: ожеледиця у Києві (УНІАН)

Завтра у Києві буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень - сніг

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва завтра, 20 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"20 березня в Києві буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 10-12 градусів морозу, вдень 4-6 градусів морозу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що 21 та 22 березня у Києві буде хмарна погода з проясненнями. Зокрема, 21 березня вночі очікується помірний, вдень невеликий сніг; а 22 березня без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 5-7 градусів морозу, вдень 0-2 градуси морозу.

"23 та 24 березня - без опадів. Температура вночі 9-11 градусів морозу, вдень близько 0 градусів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні сьогодні, 19 березня 2018 року, буде супроводжуватися снігопадами і завірюхами в центральних і південних областях.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Вибух у Києві: в результаті інциденту постраждали дві особи У Києві завтра буде обмежено рух транспорту по Північному мосту
Теги: КМДА, Київ, гололедица
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top