Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва завтра, 20 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"20 березня в Києві буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 10-12 градусів морозу, вдень 4-6 градусів морозу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що 21 та 22 березня у Києві буде хмарна погода з проясненнями. Зокрема, 21 березня вночі очікується помірний, вдень невеликий сніг; а 22 березня без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 5-7 градусів морозу, вдень 0-2 градуси морозу.

"23 та 24 березня - без опадів. Температура вночі 9-11 градусів морозу, вдень близько 0 градусів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні сьогодні, 19 березня 2018 року, буде супроводжуватися снігопадами і завірюхами в центральних і південних областях.