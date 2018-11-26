Синоптики предупреждают о снегопадах и гололедице в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ухудшение погодных условий ожидается почти во всей стране

В Украине 26-27 ноября ожидаются снегопады и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Киеве и области в течение 26 ноября ожидается гололедица и налипание мокрого снега. Также сегодня и завтра во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Гидрометцентра, в вышеперечисленных регионах ожидаются снегопады прирост (снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега. 27 ноября в южных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" рассказали об ограничении движения на дорогах Украины. В частности, в пределах Киевской области по состоянию на 07:00 начали ограничивать движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.