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Синоптики предупреждают о снегопадах и гололедице в Украине

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 10:06
Синоптики предупреждают о снегопадах и гололедице в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ухудшение погодных условий ожидается почти во всей стране

В Украине 26-27 ноября ожидаются снегопады и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Киеве и области в течение 26 ноября ожидается гололедица и налипание мокрого снега. Также сегодня и завтра во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Гидрометцентра, в вышеперечисленных регионах ожидаются снегопады прирост (снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега. 27 ноября в южных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" рассказали об ограничении движения на дорогах Украины. В частности, в пределах Киевской области по состоянию на 07:00 начали ограничивать движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

 

В Киеве туман и плохая видимость на дорогах
Новости Украины ГидрометцентрГСЧСгололедицаСнегопад
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