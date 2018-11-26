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Синоптики попереджають про снігопади і ожеледицю в Україні

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 10:06
Синоптики попереджають про снігопади і ожеледицю в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погіршення погодних умов очікується майже по всій країні

В Україні 26-27 листопада очікуються снігопади та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в Києві та по області протягом 26 листопада очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу. Також сьогодні та завтра у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується погіршення погодних умов.

За даними Гідрометцентру, в вищезгаданих регіонах очікуються снігопади приріст (сніжного покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу. 27 листопада в південних і центральних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" розповіли про обмеження руху на дорогах України. Зокрема, в межах Київської області станом на 07:00 почали обмежувати рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів.

 

У Києві туман і погана видимість на дорогах
Новини України ГідрометцентрДСНСгололедицаСнігопад
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