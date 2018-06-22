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Синоптики попереджають про сильні зливи в Україні

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 08:36
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опади будуть супроводжуватися шквальним вітром

У більшості областей України сьогодні очікуються грози та сильні зливи. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 22 червня у Києві, Київській і у більшості північних та центральних областей вдень очікуються грози, місцями шквали 17-22 м/с, в окремих районах сильні зливи.

Крім того, вночі в західній частині країни, в Карпатах і на Закарпатті пройдуть сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях сильні зливи.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про високий рівні пожежної небезпеки у Києві.

 

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +34 На вихідних у Києві денна температура впаде до +19
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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