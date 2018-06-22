Синоптики попереджають про сильні зливи в Україні

Опади будуть супроводжуватися шквальним вітром

У більшості областей України сьогодні очікуються грози та сильні зливи. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 22 червня у Києві, Київській і у більшості північних та центральних областей вдень очікуються грози, місцями шквали 17-22 м/с, в окремих районах сильні зливи.

Крім того, вночі в західній частині країни, в Карпатах і на Закарпатті пройдуть сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях сильні зливи.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про високий рівні пожежної небезпеки у Києві.