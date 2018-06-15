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Синоптики предупреждают о сильных дождях на западе Украины

НовостиОбщество    15.06.2018 - 08:19
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Кроме того, местами ожидаются грозы и град  

Сегодня в западных областях Украины пройдут сильные дожди. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 15 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с и град.

Кром того, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем  Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о подъеме уровней воды в реках Украины 14-16 июня. В частности, ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), на реках бассейнов Прута и Сирета и бассейна Западного Буга.

 

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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