Синоптики предупреждают о сильных дождях на западе Украины

Кроме того, местами ожидаются грозы и град

Сегодня в западных областях Украины пройдут сильные дожди. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 15 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с и град.

Кром того, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о подъеме уровней воды в реках Украины 14-16 июня. В частности, ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), на реках бассейнов Прута и Сирета и бассейна Западного Буга.