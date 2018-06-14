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Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины 14-16 июня

НовостиОбщество    14.06.2018 - 14:25
Иллюстративное фото (Pixabey)
Иллюстративное фото (Pixabey)

Также возможно формирование значительного местного и склонного стока

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины 14-16 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 14-16 июня ожидается подъем уровней воды (в пределах русла) над текущими уровнями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) - 0,5-1,5 м; на реках бассейнов Прута и Сирета - на 0,3-1,0 м; реках бассейна Западного Буга - 0,2 - 0,7 м", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также возможно формирование значительного местного и склонного стока, а в горных районах могут образовываться локальные селевые потоки, что может привести к опасным последствиям.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине завтра, 15 июня 2018 года.

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, водоемы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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