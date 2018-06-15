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Синоптики попереджають про сильні дощі на заході України

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 08:19
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Крім того, місцями очікуються грози і град

Сьогодні в західних областях України пройдуть сильні дощі. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 15 червня у західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с та град.

Крім того, в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень у Вінницькій і Хмельницькій областях можливі сильні дощі.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про підйомі рівнів води в річках України 14-16 червня. Зокрема, очікується підйом рівнів води на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), на річках басейнів Прута та Сірету та басейну Західного Бугу.

 

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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