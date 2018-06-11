Сильные дожди, град и шквалы в Украине ожидаются 11-12 июня

Синоптики предупреждают о сильных дождях, граде и шквалах в Украине 11-12 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня, 11 июня 2018 года, до конца суток ожидаются кратковременные дожди и грозы, а на Закарпатье и Прикарпатье - сильные дожди, местами град и шквалы до 15-20 м/с.

"12 июня в Украине, кроме южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей, ожидаются грозы. Днем на Закарпатье и Прикарпатье местами сильные дожди, местами град и порывы ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 11 июня 2018 года, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.