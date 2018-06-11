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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 08:26
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Повышенная опасность сохранится по всей стране, кроме Закарпатской области

В Украине сегодня, 11 июня 2018 года, сохраниться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 11 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне опять возник пожар. Инцидент произошел днем 8 июня в Зоне отчуждения вблизи села Копачи. В тот же день пожар локализовали на площади 0,8 га. Радиационный фон на площадке Чернобыльской АЭС оставался без изменений. Угроза персоналу ядерных установок также отсутствовала.

 

Погода на сегодня: на западе Украины дожди, температура до +29
Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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