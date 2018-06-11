Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Повышенная опасность сохранится по всей стране, кроме Закарпатской области

В Украине сегодня, 11 июня 2018 года, сохраниться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 11 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне опять возник пожар. Инцидент произошел днем 8 июня в Зоне отчуждения вблизи села Копачи. В тот же день пожар локализовали на площади 0,8 га. Радиационный фон на площадке Чернобыльской АЭС оставался без изменений. Угроза персоналу ядерных установок также отсутствовала.