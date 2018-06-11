Сильні дощі, град та шквали в Україні очікуються 11-12 червня

Синоптики попереджають про сильні дощі, град та шквали в Україні 11-12 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні, 11 червня 2018 року, до кінця доби очікуються короткочасні дощі та грози, а на Закарпатті та Прикарпатті - сильні дощі, місцями град та шквали до 15-20 м/с.

"12 червня в Україні, окрім південної частини, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей, очікуються грози. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті можливі сильні дощі, подекуди град та пориви вітру до 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 11 червня 2018 року, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.