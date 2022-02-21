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Синоптики предупреждают о сильном ветре на западе Украины

Автор: РБК-Украина

В некоторых регионах Украины в понедельник, 21 февраля, ожидаются сильные порывы ветра. В частности, шквалы накроют западные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Шквальный ветер прогнозируется во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях. В связи с этим в указанных регионах установили первый (желтый) уровень опасности.

"21 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина ранее, сегодня во всех областях будет солнечная и относительно теплая погода.

Также напомним, что 20 февраля в Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за снеголавинной опасности.

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