Синоптики предупреждают о сильном ветре на западе Украины

В некоторых регионах Украины в понедельник, 21 февраля, ожидаются сильные порывы ветра. В частности, шквалы накроют западные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Шквальный ветер прогнозируется во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях. В связи с этим в указанных регионах установили первый (желтый) уровень опасности.

"21 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.