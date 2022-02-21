RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Синоптики попереджають про сильний вітер на заході України

Автор: РБК-Україна

У деяких регіонах України в понеділок, 21 лютого, очікуються сильні пориви вітру. Зокрема, шквали накриють західні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Шквальний вітер прогнозується у Львівській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. У зв'язку з цим у зазначених регіонах встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.

"21 лютого в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (і рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, сьогодні у всіх областях буде сонячна і відносно тепла погода.

Також нагадаємо, що 20 лютого в Карпатах оголосили штормове попередження через сніголавинну небезпеку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаНегода в Україні