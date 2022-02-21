Синоптики попереджають про сильний вітер на заході України

У деяких регіонах України в понеділок, 21 лютого, очікуються сильні пориви вітру. Зокрема, шквали накриють західні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Шквальний вітер прогнозується у Львівській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. У зв'язку з цим у зазначених регіонах встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.

"21 лютого в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (і рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.