Синоптики попереджають про сильний вітер на заході України

У деяких регіонах України в понеділок, 21 лютого, очікуються сильні пориви вітру. Зокрема, шквали накриють західні області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Шквальний вітер прогнозується у Львівській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. У зв'язку з цим у зазначених регіонах встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.
"21 лютого в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (і рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, сьогодні у всіх областях буде сонячна і відносно тепла погода.
Також нагадаємо, що 20 лютого в Карпатах оголосили штормове попередження через сніголавинну небезпеку.