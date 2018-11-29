Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

29-30 листопада очікуються пориви вітру до 17-22 м/с

В Україні 29-30 листопада у деяких областях очікуються пориви вітру до 17-22 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, 29-30 листопада у південній частині та східних областях пориви вітру 17-22 м/с.

Зазначимо, 29 листопада 2018 на всій території України без опадів, лише в Криму очікується сніг, температура повітря вдень від +1 до -7.

У Києві без опадів, вдень від -3 до -5, вночі від -8 до -10. Вітер північно-східний, 5-10 м/сек.

Як писав Styler, 29 листопада Україна потрапляє в повітряну смугу без опадів.

"Мороз компенсує цю атмосферну прогалину - буде щипатися практично повсюдно, крім крайнього півдня. До -5 -12 градусів вночі, вдень -3-7 градусів, у південній частині навіть близько нуля", - зазначила синоптик Наталка Діденко.

Також синоптики попередили про ожеледицю в країні у найближчі дні.

Щоб уникнути травм під час ожеледиці, у ДСНС радять враховувати кілька простих рекомендацій.