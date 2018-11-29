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Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 08:48
Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

29-30 листопада очікуються пориви вітру до 17-22 м/с

В Україні 29-30 листопада у деяких областях очікуються пориви вітру до 17-22 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, 29-30 листопада у південній частині та східних областях пориви вітру 17-22 м/с.

Зазначимо, 29 листопада 2018 на всій території України без опадів, лише в Криму очікується сніг, температура повітря вдень від +1 до -7. 

У Києві  без опадів, вдень від -3 до -5, вночі від -8 до -10. Вітер північно-східний, 5-10 м/сек.

Як писав Styler, 29 листопада Україна потрапляє в повітряну смугу без опадів.

"Мороз компенсує цю атмосферну прогалину - буде щипатися практично повсюдно, крім крайнього півдня. До -5 -12 градусів вночі, вдень -3-7 градусів, у південній частині навіть близько нуля", - зазначила синоптик Наталка Діденко.

Також синоптики попередили про ожеледицю в країні у найближчі дні.

Щоб уникнути травм під час ожеледиці, у ДСНС радять враховувати кілька простих рекомендацій.

  • Правильно вибирайте зимове взуття - воно повинне мати глибокий протекторний малюнок на підошві.
  • Ходіть повільно, ноги потрібно злегка розслабити в колінах.
  • Не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але й отримання тяжких травм, особливо переломів.
  • Ступаючи на лід, максимальне навантаження робіть не на п'яту, а на носок.
  • Не перебігайте проїжджу частину дороги - під час ожеледиці збільшується гальмівний шлях машини, і падіння перед авто може призвести до серйозних травм.

 

 

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура від +1 до -7 Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні
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