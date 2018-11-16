Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

Фото: пориви вітру (commons.wikimedia.org)

В Україні місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с

В Україні місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, 16 листопада у південній та східній частинах України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, 16 листопада 2018 на сході і півдні України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -1 до +9.

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від 0 до +9, вночі від -6 до +2. На півночі теж без опадів, вдень від -1 до +2, вночі від -4 до -7. У центральній частині вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -6. На сході в Донецькій і Луганській областях пройде сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від -2 до -6. На півдні теж очікується сніг з дощем, температура вдень від -1 до +2, вночі від 0 до -2.