Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

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Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

В Україні сьогодні, 12 листопада, у деяких областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, 12 листопада у південних та східних областях пориви вітру до 15-20 м/с.

Зазначимо, згідно із повідомленням синоптиків, 12 листопада 2018 на території України опадів не очікується, температура повітря вдень від -4 до +13.

У столиці України 12 листопада без опадів, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Як писав Styler, на цьому тижні в Україні очікується переважно суха, але холодна погода з незначними потепліннями. У вівторок-середу на сході України вночі буде до -8. Плюсова температура в деяких областях у середу, 14 листопада, також очікується дощ і мокрий сніг.

"Наступного тижня в Україні ось цей справжній синоптичний комфорт явно пропаде. Вже з неділі з переходом в понеділок вітер посилиться до штормових значень. Він буде видувати залишки тепла і знижувати температуру повітря протягами навіть в квартирах", - повідомила синоптик Наталка Діденко.