Синоптики предупреждают о резкой смене погоды на Закарпатье

Ожидаются сильные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы

В Закарпатской области ночью и днем 22-го июня ожидается резкое изменение погодных условий. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"В связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня 21-го июня, ночью и днем 22-го июня по Закарпатской области ожидается резкое изменение погодных условий. Предполагаются сильные дожди, грозы, местами: сильные ливни, град и шквалы 20-25 м/сек. Снижение дневных температур до +15-20, на высокогорье до +3-5 тепла", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 21-22 июня на реках области и на малых водотоках ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р. Боржава - 1,0-1,5 м.

Вечером 21-го, ночью и днем 22-го июня в местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, возможно образование небольших локальных селей.

Напомним, 12 июня в Ужгороде прошел сильный град. Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода, ливень с градом продолжался 15-20 минут.

На Закарпатье ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.